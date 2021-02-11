Athletic Bilbao - Levante İspanya Kral Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Athletic Bilbao - Levante İspanya Kral Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

11.02.2021 22:37 | Son Güncelleme: 11.02.2021 22:40
Athletic Bilbao - Levante İspanya Kral Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

İspanya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Athletic Bilbao - Levante maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

İspanya Kral Kupası bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Athletic Bilbao - Levante maçıdır. Peki Athletic Bilbao - Levante maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

ATHLETİC BİLBAO - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Athletic Bilbao - Levante maçı 11 Şubat Perşembe günü bu akşam saat 23:00'da başlayacaktır.

ATHLETİC BİLBAO - LEVANTE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Levante maçını Tivibu Spor 2, Tivibu 79 kanallarından izleyebilirsiniz.

ATHLETİC BİLBAO - LEVANTE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, San Mamés Stadyumu, Bilbao'da oynanacak.

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