Athletic Bilbao - Getafe İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Athletic Bilbao - Getafe İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

25.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:11
Athletic Bilbao - Getafe İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Athletic Bilbao - Getafe maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Athletic Bilbao - Getafe maçıdır. Peki Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

ATHLETİC BİLBAO - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Athletic Bilbao - Getafe maçı 25 Ocak Pazartesi günü bu akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

ATHLETİC BİLBAO - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Getafe maçını Smart Spor HD Web, D-Smart 77 kanalından izleyebilirsiniz.

ATHLETİC BİLBAO - GETAFE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, San Mamés Stadyumu, Bilbao'da oynanacak.

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