Atatürk Orman Çiftliği arazisi için yürütmeyi durdurma kararı verildi

22.08.2019 10:49

Ankara 4'üncü İdare Mahkemesi, Şehir Plancıları Odası tarafından açılan davada, 5 Eylül günü müzayede ile satışa çıkarılacak Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi için, 'Yürütmeyi durdurma' kararı verdi. Sözcü'de yer alan habere göre, kararın gerekçesinde, "AOÇ arazilerinde ticaret ve konuta izin verilemez. Atatürk'ün şartlı bağışına aykırı işlem yapılamaz'' denildi. Karar, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçiliği inşaatının sürdüğü 37 bin metrekarelik araziyi de kapsıyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"TOKİ, KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLEMELİ"

"Bu arazi için 'AOÇ arazisi değil' diyen TOKİ, toplumu yanılttığı ve gerçekleri gizlediği için kamuoyundan özür dilemeli. Kararla birlikte ABD Büyükelçiliği'nin AOÇ arazisinde devam eden inşaatının da hukuksuz olduğu ortaya çıktı. Karar AOÇ'den Gazi Üniversitesi'ne, Gazi Üniversitesi'nden TOKİ'ye devredilen arazilerin, AOÇ arazisi olduğunu ve burada herhangi bir şekilde şartlı bağışa aykırı işlem yapılamayacağını ifade etmektedir. Emsal niteliğindedir. ABD Büyükelçiliği'ne ilişkin olarak açtığımız ve devam eden dava dosyasına da bu kararı sunacağız.''

"İHALEYE GİRENLER VE İŞ YAPMAYA ÇALIŞANLAR BÜYÜK KAYIP YAŞAYABİLİR"

Açtıkları davada yürütmeyi durdurma kararı aldıran Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Sekreteri Ender İplikçi ise "ABD Büyükelçiliği inşaatının yapıldığı alan AOÇ sınırları içinde. Bu alanda ihaleye girenler ve iş yapmaya çalışanlar büyük kayıplar yaşayabilir'' açıklamasını yaptı.

ARAZİLERİN 37 BİN METREKARESİ ABD'YE SATILDI

1983 yılında çıkarılan bir yasa ile AOÇ arazilerinden bir bölümü şartlı biçimde ve tıp fakültesi yapılması için Gazi Üniversitesi'ne verildi. Ancak bu araziler daha sonra TOKİ'ye devredildi. Arazilerin 37 bin metrekaresi TOKİ tarafından 88 milyon dolar bedelle ABD'ye satıldı. Geride kalan araziler ise 5 Eylül'de yapılacak açık artırma ile satışa çıkarılacaktı. Çukurambar'daki 37 bin metrekarelik arazi üzerine ABD'nin yeni Ankara Büyükelçiliği inşası devam ediyor.