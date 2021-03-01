Atatürk Havalimanında onlarca uçak yolcularını bekliyor
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Atatürk Havalimanında onlarca uçak yolcularını bekliyor

01.03.2021 09:01 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:02
Atatürk Havalimanında onlarca uçak yolcularını bekliyor

19) salgını nedeniyle sefer yapamayan onlarca uçak, Atatürk Havalimanında sefer yapıp yolcularına kavuşacağı günü bekliyor.

19) salgını nedeniyle sefer yapamayan onlarca uçak, Atatürk Havalimanında sefer yapıp yolcularına kavuşacağı günü bekliyor.

Sivil yolcu taşımacılığına kapatılan Atatürk Havalimanı'nda pandemi nedeniyle sefer yapamayan uçakların park alanı haline geldi. Birçok uçak firması iptal olan veya azalan uçuş seferleri nedeniyle uçaklarını park halinde bekletmek zorunda kaldı. Geçen yıl nisan ayında ilk vakaların gözükmeye başlamasıyla tüm dünya genelinde ekonomik durgunluk en çok da havayollarını etkiledi. Sivil taşımacılık yapan havayolu şirketlerinin birçoğu sefer azaltarak kullandığı uçakları park halinde beklemeye aldı. Türkiye genelinde normalleşme sürecine adım adım girilirken uçakların da Atatürk Havalimanından kalkıp yeniden sefer yapmaları bekleniyor. - İSTANBUL

Atatürk Havalimanında onlarca uçak yolcularını bekliyor
Atatürk Havalimanında onlarca uçak yolcularını bekliyor
Atatürk Havalimanında onlarca uçak yolcularını bekliyor
Atatürk Havalimanında onlarca uçak yolcularını bekliyor
Atatürk Havalimanında onlarca uçak yolcularını bekliyor
Atatürk Havalimanında onlarca uçak yolcularını bekliyor
Atatürk Havalimanında onlarca uçak yolcularını bekliyor
Atatürk Havalimanında onlarca uçak yolcularını bekliyor
Atatürk Havalimanında onlarca uçak yolcularını bekliyor
Atatürk Havalimanında onlarca uçak yolcularını bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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