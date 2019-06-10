Atatürk Adası'na büyük ilgi

İZMİR'in Foça ilçesine 3 mil uzaklıktaki, özellikle Foça yönünden bakıldığında kusursuz bir Atatürk profilini andıran 'Atatürk Adası', fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgi odağı oluyor.

Foça açıklarında bulunan, görsel güzelliğinin yanı sıra suyunun temizliği ve yaşayan balık çeşitlerinin bolluğuyla bilinen 'Hayırsız Ada'nın ismi, 2014 yılında Atatürk Adası olarak değiştirildi. Foça yönünden bakıldığında Atatürk'ün profilini andıran adanın fotoğrafını çekmek isteyenler, tur teknelerinin düzenlediği gezilere katılıyor. Ziyaretçiler, Atatürk Adası'nın Türk bayrağı dikilmesiyle daha da güzelleşeceği görüşünü savundu. Yöre halkından Huzeyfe Kaysı, "Burası daha önceden 'Hayırsız Ada' olarak biliniyordu. Foça'yı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzü sevenler adanın isminin 'Atatürk Adası' olarak değişmesini sağladı. Foça yönünden bakıldığında ada, Atatürk'ün profil silüetine benziyor. Bize Gazi'yi anımsatıyor. Bu Foça ve bizim için güzel bir şey" dedi.

- İzmir

Kaynak: DHA