Atalanta ve Tottenham, Merih Demiral için Juventus'un kapısını çalmaya hazırlanıyor

Juventus'un yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Merih Demiral'a Atalanta ve Juventus talip oldu. İngiliz ekibinin milli futbolcumuzu öncelikli transfer olarak gündemine aldığı, Atalanta'nın da 30 milyon euroluk bir teklif yapacağı ifade edildi.