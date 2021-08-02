Atalanta ve Tottenham, Merih Demiral için Juventus'un kapısını çalmaya hazırlanıyor
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Atalanta ve Tottenham, Merih Demiral için Juventus'un kapısını çalmaya hazırlanıyor

Atalanta ve Tottenham, Merih Demiral için Juventus'un kapısını çalmaya hazırlanıyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Juventus'un yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Merih Demiral'a Atalanta ve Juventus talip oldu. İngiliz ekibinin milli futbolcumuzu öncelikli transfer olarak gündemine aldığı, Atalanta'nın da 30 milyon euroluk bir teklif yapacağı ifade edildi.

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın yeni sezonda Juventus forması giymemesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız savunmacı için 35-40 milyon euro bonservis belirleyen İtalyan ekibinin kapısını Tottenham ve Atalanta çalmaya hazırlanıyor.

ATALANTA'NIN TEKLİFİ 30 MİLYON EUROYU BULACAK

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Tottenham ile Atalanta, Merih Demiral'ı transfer etmek için kıyasıya bir rekabete tutuştu. Atalanta'nın 25 milyon bonservis teklifi yapmaya hazırlandığı belirtilen haberde, bu teklifin bonuslarla birlikte 30 milyon euroyu bulacağı ifade edildi.

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