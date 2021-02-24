Atalanta'nın 21 yaşındaki futbolcusu Willy Braciano Ta Bi hayatını kaybetti
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Atalanta'nın 21 yaşındaki futbolcusu Willy Braciano Ta Bi hayatını kaybetti

24.02.2021 09:55 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:00
Atalanta'nın 21 yaşındaki futbolcusu Willy Braciano Ta Bi hayatını kaybetti

İtalya Serie A ekibi Atalanta'nın 21 yaşındaki futbolcusu Willy Braciano Ta Bi hayatını kaybetti. Genç futbolcu uzun bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu.

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen 21 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Willy Braciano Ta Bi, karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

UZUN SÜREDİR KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Uzun bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden genç futbolcu bugün hayata gözlerini yumdu. Atalanta Kulübü yaptığı açıklamada, "Başkan Antonio Precassi ve tüm Atalanta ailesi, Willy Braciano Ta Bi'nin zamansız ölümünden ötürü derinden üzüldü" ifadelerine yer verdi.

Atalanta'nın 21 yaşındaki futbolcusu Willy Braciano Ta Bi hayatını kaybetti

2019'DA ATALANTA'YA TRANSFER OLMUŞTU

Kariyerine 2015 yılında ülkesinin Adjame takımında başlayan Ta Bi, Moossou ve ASEC Mimosas kulüplerinde oynadıktan sonra Ocak 2019'da Atalanta'ya transfer olmuştu.

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