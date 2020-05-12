Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı Galatasaray, 4 milyon euroya kadrosuna kattığı ve savunmanın bel kemiği olan Brezilyalı stoper Marcao'dan ciddi bir gelir elde etmeyi beklerken Atalanta, sarı-kırmızılılara teklif yaptı. İtalyan ekibi, Marcao'nun menajeriyle temasa geçerek 12 milyon euroluk teklifi bildirdi ancak Galatasaray Marcao'dan 16-17 milyon euro civarı bir gelir bekliyor.

Atalanta, Galatasaraylı Marcao'ya talip oldu, Cim-Bom'a ciddi bir gelir getirecek temaslar kuruldu. İtalyan ekibi, geçen sezon transfer edemediği Brezilyalı savunmacı için yeniden temasa geçti. Atalanta, 23 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzını açtı. Genç savunmacının menajeri ile temasa geçen İtalyanlar, Marcao'yu renklerine bağlamak istediklerini bildirdi. Oyuncu ve temsilcisi de bu durumu sarı-kırmızılılara iletti.

Marcao, kendisine yapılan cazip teklifi değerlendirmek isterken, Cim-Bom, 12 milyon euroluk öneriyi şimdilik yeterli bulmadı. Sarı-kırmızılılar, Chaves'ten geçen sezon devre arasında 4 milyon euroya kadrosuna kattığı genç stoper için 16-17 milyon euroluk bir bonservis belirledi.

SEVILLA VE VALENCIA DA NABIZ YOKLUYOR

Bu rakamın verilmesi durumunda Marcao'nun Atalanta'ya transferine yeşil ışık yakılacağı belirtildi. Marcao için Sevilla ve Valencia gibi İspanyol ekiplerinin nabız yoklaması da yine bu konuda Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.

850 BİN EURO KAZANIYOR

Galatasaray ile 2 sene daha sözleşmesi bulunan Marcao, yıllık 850 bin euro kazanıyor. Brezilyalı futbolcu, özellikle ligin ikinci yarısında yükselen formuyla dikkat çekmişti.

Yüksek performansıyla Premier Lig ekiplerinin gözdesi Luyindama'nın ardından Marcao'ya da İtalyan ve İspanyol ekiplerinin talip olması, sarı-kırmızılıların yüzünü güldürdü. Galatasaray bu iki savunmacıdan en az birini satmayı planlıyor.

(Milliyet)