Atalanta - Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Bugün grupların 2. maçları oynanacak. Peki Atalanta - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların ikinci karşılaşmalarının müsabakaları oynanacak. Peki Atalanta - Ajax maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

ATALANTA - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Atalanta - Ajax maçı 27 Ekim Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

ATALANTA - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Atalanta - Ajax maçını Bein Sports 4 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında da yayınlanacak.

ATALANTA - AJAX MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Gewiss Stadyumu, Bergamo'da oynanacak.