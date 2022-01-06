Atakum'da üreticiye ceviz fidanı hibesi

Atakum Belediyesi, kent genelinde tarımı desteklemek amacıyla "Aşılı Ceviz Fidanı Destekleme Projesi" başlatıyor. Projeyle birlikte talep eden üreticilere yüzde 50 hibeli ceviz fidanı desteği verilecek.

Atakum Belediyesi ocak ayı olağan meclis toplantısı ikinci oturumu Atakum Belediye Meclisi Başkan Vekili Fikret Can Demir'in başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste komisyonlardan havale edilen 12 gündem maddesi karara bağlandı.

Üretime destek

Meclis gündeminde Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan "Aşılı Ceviz Fidanı Destekleme Projesi" de yer aldı. Üreticilere yüzde 50 hibeli ceviz fidanı desteği verecek olan proje oy birliği ile kabul edildi. Proje kapsamında üreticiler en az 1 dekar ile 4 dekar arasında arazi tapusu veya hukuken geçerli kira sözleşmesi, hisseli tapularda hissedarların en az 5 yıl süreli izin verdiğine dair taahhütname, çiftçi kayıt belgesi, kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi, dilekçe belgeleriyle başvurular yapılabilecek. Başvurular sonrasında oluşturulacak komisyonla hak sahipleri belirlenecek. Verilecek fidan sayılarının belirlenmesinin ardından üreticilere ceviz fidanı dikim, bakım, budama gibi bilgi notları da verilecek. Hibeden faydalanmak isteyen yurttaşlar 11 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar Atakum Belediyesi Çözüm Merkezi'ne başvuru yapabilecek. - SAMSUN