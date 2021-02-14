Atakaş Hatayspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldı
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Atakaş Hatayspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldı

14.02.2021 18:00 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:15
Atakaş Hatayspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. İki takımın da pozisyonlara girdiği maçta top ağlarla buluşmadı ve 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Hatayspor böylece, sahasında üst üste 4. kez 3 puan alamamış oldu.

Süper Lig'de 25. hafta maçında Hatayspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Üst sıraları da yakından ilgilendiren mücadele 0-0 sona erdi.

Konuk ekip Alanyaspor deplasmanda olmasına rağmen golü daha fazla arayan bir görüntü sergiledi. Alanyaspor'un savunmasındaki boşluklaran yararlanmak isteyen Hatayspor, Strahil Popov'un 45. dakikada ikinci sarı kartla atılmasının ardından 10 kişi oynamasının sıkıntısını çekti. Mücadelede gol olmayınca, Hatayspor ve Alanyaspor 1'er puanla haftayı kapattı.

HATAY EVİNDE 4 HAFTADIR KAZANAMIYOR

Evinde 4 haftadır kazanamayan Hatayspor 36, deplasmanda 3 haftadır kazanamayan Alanyaspor ise 42 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Hatayspor, Erzurumspor'a konuk olacak. Alanyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.

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