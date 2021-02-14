Atakaş Hatayspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. İki takımın da pozisyonlara girdiği maçta top ağlarla buluşmadı ve 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Hatayspor böylece, sahasında üst üste 4. kez 3 puan alamamış oldu.