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Atakaş Hatayspor, Nasadoge Menemenspor maçına hazır

Atakaş Hatayspor, Nasadoge Menemenspor maçına hazır
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda oynayacağı Nasadoge Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda oynayacağı Nasadoge Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Nasadoge Menemenspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan idmanda futbolcular, pas drili, 5'e 2 top kapma ve taktik idmanı yaptı.Atakaş Hatayspor - Nasadoge Menemenspor maçı, yarın saat 15.00'te Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak.


Atakaş Hatayspor, Nasadoge Menemenspor maçına hazır

Atakaş Hatayspor, Nasadoge Menemenspor maçına hazır

Atakaş Hatayspor, Nasadoge Menemenspor maçına hazır

Atakaş Hatayspor, Nasadoge Menemenspor maçına hazır

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Spor Haberleri

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