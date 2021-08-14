Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa maçının topu santra noktasına drone ile bırakıldı
Süper Lig'in ilk haftasında, Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa'nın karşılaşacağı maç öncesinde futbol topu santra noktasına drone ile götürüldü.
Süper Lig'in ilk haftasında, Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa'nın karşılaşacağı maç öncesinde futbol topu santra noktasına drone ile götürüldü.
Yeni Hatay Stadyumu'ndaki karşılaşma öncesi Aerobest Havacılık tarafından etkinlik düzenlendi.
Drone pilotu Gürhan Ünses, maçın oynanacağı topu drone ile santra noktasına bıraktı.
Etkinlik, taraftarlardan alkış aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli