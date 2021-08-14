Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa maçının topu santra noktasına drone ile bırakıldı
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Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa maçının topu santra noktasına drone ile bırakıldı

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa maçının topu santra noktasına drone ile bırakıldı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Spor

Süper Lig'in ilk haftasında, Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa'nın karşılaşacağı maç öncesinde futbol topu santra noktasına drone ile götürüldü.

Süper Lig'in ilk haftasında, Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa'nın karşılaşacağı maç öncesinde futbol topu santra noktasına drone ile götürüldü.

Yeni Hatay Stadyumu'ndaki karşılaşma öncesi Aerobest Havacılık tarafından etkinlik düzenlendi.

Drone pilotu Gürhan Ünses, maçın oynanacağı topu drone ile santra noktasına bıraktı.

Etkinlik, taraftarlardan alkış aldı.

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa maçının topu santra noktasına drone ile bırakıldı
Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa maçının topu santra noktasına drone ile bırakıldı
Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa maçının topu santra noktasına drone ile bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa maçının topu santra noktasına drone ile bırakıldı - Haberler Spor
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