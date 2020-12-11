Hatayspor, Fatih Karagümrük maçına hazır
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Hatayspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

11.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:35
Hatayspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yarın sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yarın sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Atakaş Hatayspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda; 5'e 2 top kapma, pas drili ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi. Hatayspor daha sonra kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.Atakaş Hatayspor'un Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşma yarın saat 13.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.


Hatayspor, Fatih Karagümrük maçına hazır
Hatayspor, Fatih Karagümrük maçına hazır
Hatayspor, Fatih Karagümrük maçına hazır
Hatayspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin BOZOK

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 18:35:13. #1.15#
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