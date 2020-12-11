Hatayspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yarın sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Atakaş Hatayspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda; 5'e 2 top kapma, pas drili ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi. Hatayspor daha sonra kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.Atakaş Hatayspor'un Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşma yarın saat 13.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin BOZOK