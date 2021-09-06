Ataevler köprüsü sonuca yaklaşıyor
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Ataevler köprüsü sonuca yaklaşıyor

Ataevler köprüsü sonuca yaklaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ataevler-Sarımeşe Mahallerini birbirine bağlayacak olan Köprü çalışmalarını yakından takip ediyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ataevler-Sarımeşe Mahallerini birbirine bağlayacak olan Köprü çalışmalarını yakından takip ediyor.

Ataevler Köprüsü, Ataevler ve Sarımeşe Mahallerini birbirine bağlayarak güvenli ve sağlıklı bir ulaşım sağlayacak. Yaya ve araç geçişinin sağlanacağı köprü 2 şerit halinde 12 metre genişlik, 450 metre uzunluğunda planlanıyor. 8 beton ayak ile 7 açıklı olarak planlanan köprü, tren yolunun üzerinden bağlantıyı sağlayacak. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

İnceleme sonrasında açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman "TCDD'nın çalışma takvimi ile hızla ilerleyen köprü çalışmaları kısa sürede tamamlanmasını planlıyoruz. Ataevler Mahallesi ile Kent Meydanı arasında ulaşımı sağlayacak olan bu bağlantı yolu ile önemli bir ihtiyacımızı gidermiş olacağız" dedi. - KOCAELİ

Ataevler köprüsü sonuca yaklaşıyor
Ataevler köprüsü sonuca yaklaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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