Dünyaca ünlü aktörün fotoğrafıyla Gomis transferini ti'ye aldı! Ata Demirer'in paylaşımına beğeni yağıyor - Haberler Spor
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Dünyaca ünlü aktörün fotoğrafıyla Gomis transferini ti'ye aldı! Ata Demirer'in paylaşımına beğeni yağıyor

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Galatasaraylılığıyla bilinen ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılıların 36 yaşındaki Bafetimbi Gomis'i transfer etmesini ti'ye aldı. "Transferde gaza bastık! Sırada 6 numara var" ifadelerini kullanan Demirer, 84 yaşındaki Hollywood yıldızı Morgan Freeman'ın fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede büyük beğeni alan gönderiye bir grup Galatasaray taraftarı yorumlarıyla destek verdi.

Süper Lig'de çıkış arayan Galatasaray, eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'i renklerine bağladı. 36 yaşındaki futbolcunun transferi bazı taraftarların tepkisini çekerken, ünlü komedyen Ata Demirer sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

"TRANSFERDE GAZA BASTIK!"

84 yaşındaki Hollywood yıldızı Morgan Freeman'ın fotoğrafını paylaşan Ata Demirer, "Transferde gaza bastık! Sırada 6 numara var" ifadelerini kullandı. Kısa sürede büyük beğeni alan paylaşıma bir grup Galatasaray taraftarı yorumlarıyla destek verdi.

Ata Demirer, Galatasaray'ın Gomis transferini fena ti'ye aldı! Paylaştığı fotoğrafa beğeni yağıyor

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Bafetimbi Gomis, Ata Demirer, Galatasaray, Spor, Haber

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