At spermi satışına başlayan Thomas Müller, yılda 5 milyon TL kazanacak
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At spermi satışına başlayan Thomas Müller, yılda 5 milyon TL kazanacak

30.12.2020 21:23 | Son Güncelleme: 30.12.2020 21:35

Bayern Munih'in yıldız futbolcusu Thomas Muller ve eşi at spermi satışına başladı. Her bir sperm işlemi için 1,700 sterlin yaklaşık 17 bin TL elde edecek çift, yılda 500 bin sterlin yaklaşık 5 milyon TL kazanmayı planlıyor.

Bayern Munih'in yıldız futbolcusu Thomas Muller, futbol dışı yaptığı işlerle de servetine servet katmayı planlıyor.

At çiftliği bulunan Alman futbolcu, eşiyle birlikte sahip olduğu atların spermlerini satarak gelir elde etme hedefinde. Çiftin, kendilerine ait web sayfasında konuyla ilgili, "Şimdiye kadar çiftliğimizde yarış atı yetiştiriyorduk ama artık yeni bir döneme girdik. 2021 yılı bizim için at spoermi üretme yılı olacak" ifadelerine yer verildi.

At spermi satışına başlayan Thomas Müller, yılda 5 milyon TL kazanacak

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Öte yandan Muller de İnstagram hesabından yaptığı açıklamada, "Ben ve Lisa at hayatımız yeni bir adım attık. Damızlıklarımız ile at spermi üretmeye başlayacağız" dedi.

Tesis, at dölü üretimin yanı sıra at üreme tesisi olarak da kullanıyor. Çiften sperm alan kişiler her bir işlem için 1,700 sterlin yaklaşık 20 bin TL ödeyecek. Müller çifti, yılda 500 bin sterlin yaklaşık 5 milyon TL kazanmayı düşünüyor.

At spermi satışına başlayan Thomas Müller, yılda 5 milyon TL kazanacak
Haber Yorumları (1)
İHTİYACI VARMI: Onun için çerez parası bu işe ihtiyacı varmı sanki
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