Asya borsaları Çin hariç yükseldi

19.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:12

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Çin'de yeni tip koronavirüsün ekonomiye etkileri konusundaki belirsizliklerle dalgalanan Asya borsalarında, salgın kapsamındaki ölüm ve vaka sayısındaki azalış risk iştahının diri kalmasını sağlıyor.

Son durumda Çin'de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aşarken, ülkede kesinleşen vaka sayısı 11 bin 977'sinin durumu ciddi olmak üzere 74 bin 185'e çıktı.

Analistler, 17 Nisan'da açıklanması beklenen Çin'in ilk çeyrek büyüme verisine ilişkin uluslararası kurum ve kuruluşların yanı sıra analistlerin de beklentilerini ciddi ölçüde aşağı yönlü revize ettiğine dikkati çekerek, bunun küresel ticarette ne kadarlık bir azalmaya yol açacağına dair endişelerin arttığını söyledi.

Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,37 azalarak 2.974,10 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,89 artarak 23.400,70 puandan günün tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,15 değer kazanarak 110 sınırının hemen üzerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,86 artışla 41.244,07 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,36 yükselişle 27.629,33 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,07 primle 2.210,34 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA