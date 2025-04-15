Aston Villa PSG maç özeti ve golleri! (VİDEO) Aston Villa PSG geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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ASTON VİLLA PSG MAÇ ÖZETİ

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ASTON VİLLA PSG ÖZET

Aston Villa PSG maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

ASTON VİLLA PSG MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Aston Villa PSG maçı 2-1'lik PSG üstünlüğüyle devam ediyor.

ASTON VİLLA PSG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Aston Villa PSG maçı canlı olarak TRT Spor'da yayınlandı.