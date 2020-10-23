Aston Villa - Leeds United İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aston Villa - Leeds United İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

23.10.2020 18:50 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:55
Aston Villa - Leeds United İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Aston Villa - Leeds United maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün 6. haftanın maçları başlıyor. Bu maçlardan birisi de Aston Villa - Leeds United maçıdır. Peki Aston Villa - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

ASTON VİLLA - LEEDS UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Aston Villa - Leeds United maçı 23 Ekim Cuma günü (yani bugün) akşam saat 22:00 'da başlayacaktır.

ASTON VİLLA - LEEDS UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Aston Villa - Leeds United maçını S Sport Plus ve S Sport kanalından izleyebilirsiniz.

ASTON VİLLA - LEEDS UNİTED MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Villa Park, Birmingham'da oynanacak.

İlgili Haberler

PSG - Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Paris Saint Germain - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?
PSG - Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Paris Saint Germain - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?
İnter - Mönchengladbach UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
İnter - Mönchengladbach UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
Bayern Münih - Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
Bayern Münih - Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Sinem Kobal Derviş Zaim Serdar Ortaç
Spor Can Bartu Ozan Tufan Serdar Aziz Eddie Newton Gökhan Gönül
Daha Fazla Bursa Bakan Avrupa Denizli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aston Villa - Leeds United İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 19:06:44. #1.15#
title