Aston Villa - Leeds United İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
23.10.2020 18:50 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:55
Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Aston Villa - Leeds United maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Premier Lig'de bugün 6. haftanın maçları başlıyor. Bu maçlardan birisi de Aston Villa - Leeds United maçıdır. Peki Aston Villa - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
ASTON VİLLA - LEEDS UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Aston Villa - Leeds United maçı 23 Ekim Cuma günü (yani bugün) akşam saat 22:00 'da başlayacaktır.
ASTON VİLLA - LEEDS UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Aston Villa - Leeds United maçını S Sport Plus ve S Sport kanalından izleyebilirsiniz.
ASTON VİLLA - LEEDS UNİTED MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Villa Park, Birmingham'da oynanacak.