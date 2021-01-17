Aston Villa - Everton İngiltere Premier Lig maçı neden ertelendi? Maç ne zaman oynanacak?
17.01.2021 18:25 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:29
İngiltere Premier Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bazı maçlarda ise erteleme kararı alındı. Bu maçlardan birisi Aston Villa-Everton maçıdır. Peki Aston Villa-Everton neden ertelendi, ne zaman oynanaca?
Aston Villa-Everton maçı neden ertelendi? Maç ne zaman, saat kaçta başlayacak? Erteleme maçı oynanacak mı?
ASTON VİLLA - EVERTON MAÇI NEDEN ERTELENDİ?
İngiltere Premier Lig'de Aston Villa-Everton mücadelesi koronavirüs nedeniyle ertelendi. Aston Villa takımında artan koronavirüs vakaları nedeniyle maç ertelendi. Ertelenen maç 23 Ocak Cumartesi günü oynanacak.
ASTON VİLLA - EVERTON ERTELEME MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Ertelenen Aston Villa-Everton maçı 23 Ocak Cumartesi 2021 tarihinde oynanacak.