Aston Villa - Everton İngiltere Premier Lig maçı neden ertelendi? Maç ne zaman oynanacak?
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Aston Villa - Everton İngiltere Premier Lig maçı neden ertelendi? Maç ne zaman oynanacak?

17.01.2021 18:25 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:29
Aston Villa - Everton İngiltere Premier Lig maçı neden ertelendi? Maç ne zaman oynanacak?

İngiltere Premier Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bazı maçlarda ise erteleme kararı alındı. Bu maçlardan birisi Aston Villa-Everton maçıdır. Peki Aston Villa-Everton neden ertelendi, ne zaman oynanaca?

Aston Villa-Everton maçı neden ertelendi? Maç ne zaman, saat kaçta başlayacak? Erteleme maçı oynanacak mı?

ASTON VİLLA - EVERTON MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa-Everton mücadelesi koronavirüs nedeniyle ertelendi. Aston Villa takımında artan koronavirüs vakaları nedeniyle maç ertelendi. Ertelenen maç 23 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

ASTON VİLLA - EVERTON ERTELEME MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ertelenen Aston Villa-Everton maçı 23 Ocak Cumartesi 2021 tarihinde oynanacak.

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