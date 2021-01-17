Aston Villa - Everton İngiltere Premier Lig maçı neden ertelendi? Maç ne zaman oynanacak?

İngiltere Premier Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bazı maçlarda ise erteleme kararı alındı. Bu maçlardan birisi Aston Villa-Everton maçıdır. Peki Aston Villa-Everton neden ertelendi, ne zaman oynanaca?