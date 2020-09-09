Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı
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Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı

Premier Lig'de geçtiğimiz sezon kümede kalmayı son hafta başaran Aston Villa, Brentford formasıyla Championship'te 26 gol atan Ollie Watkins'i, kulüp rekoru olan 28 milyon sterline kadrosuna kattı.

09.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 09.09.2020 14:57

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, rekor bonservis bedeliyle Brentford'da forma giyen Ollie Watkins'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki İngiliz forvet ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

KULÜP REKORU KIRILDI

İngiliz basını, Aston Villa'nın transfer için kulüp rekorunu kırarak 28 milyon sterlin bonservis ücreti ödediğini yazdı. Bu rakamın, bonuslarla beraber 33 milyon sterlini bulabileceği belirtildi.

Watkins, Championship ekibi Brentford'da geçen sezon 50 maça çıkmış ve 26 gol atmıştı.

Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı

Kaynak: AA

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