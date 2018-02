CARMEDYA.COM – Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil 'in, "Rota Öneri Sistemi" kapsamında verdiği ödüller sahiplerini buldu. Assan Hanil, önerileri ile öne çıkan 61 çalışanını ödüllendirdi.

Assan Hanil, Rota ödül töreni gerçekleştirdi



Otomotiv yan sanayinin önemli ana parça tedarikçilerinden olan Assan Hanil 4 Şubat Pazar günü Luxor Garden Hotel'de Rota Ödül Töreni'ni gerçekleştirdi. Rota Öneri Sistemi bu yıl ilk kez düzenlenen törende, dereceye giren 61 öneri sahibi ödüllerini aldı.

Sene içerisinde alınan 850 öneri, nitelikleri bakımından web tabanlı program üzerinde çalışan bir puanlama sistemi ile değerlendirilerek, 400 puanı aşan 61 öneri sahibi ödüllendirildi. Açılış konuşmasını Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner'in yaptığı Rota Ödül Töreni'nde en çok puanı alan birinci, ikinci ve üçüncülere kristal plaket, dereceye giren tüm öneri sahiplerine ise madalya takdim edildi.

Konuşmasında çalışanların verdiği önerilerin önemine vurgu yapan Atacan Güner, "Çalışanlarımızın sunduğu önerilerin şirketimize pek çok faydası olacak; öncelikle müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesi ile ürünü ve/ya operasyonu iyileştirirerek maliyeti düşürüp, katma değerimizi arttıracak. Bu etkiler Assan Hanil için çok değerli. Yönetim olarak, önerilen bu projelerin şirketimizde uygulamaya geçmesi için gerekli tüm desteği sağlayacağız" dedi.

