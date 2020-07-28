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Assan Alüminyum TSE'den Covid-19 güvenli üretim belgesi aldı

Yassı alüminyum sektöründe global alanda en önemli oyuncular arasında yer alan Assan Alüminyum, Ocak ayından bu yana aldığı Covid-19 önlemleri, hayata geçirdiği uygulamalar ve düzenlemelerle TSE'den 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi' aldı.

Assan Alüminyum TSE'den Covid-19 güvenli üretim belgesi aldı
28.07.2020 10:44 | Son Güncelleme: 28.07.2020 10:47

Yassı alüminyum sektöründe global alanda en önemli oyuncular arasında yer alan Assan Alüminyum, Ocak ayından bu yana aldığı Covid-19 önlemleri, hayata geçirdiği uygulamalar ve düzenlemelerle TSE'den 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi' aldı.

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren Assan Alüminyum, 2020 yılının başından itibaren Çin'den başlayıp tüm dünyaya yayılarak pandemi haline gelen Covid-19 kapsamında aldığı önlemler, hijyen tedbirleri, çalışma ve üretim alanlarının uygunluğu, yemekhaneler, dinlenme alanları, servislerde yapılan düzenlemeler ve tüm paydaşların sağlığını önceliğe alan uygulamalarıyla, Türk Standartları Enstitüsü'nün hazırladığı 'Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nda belirtilen tüm şartları sağladı.

Covid-19 salgınını sürecin başından itibaren takip edip, yetkili kuruluşların yönergelerini uygulayarak ek önlemler aldıklarını belirten Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, "Covid-19 kapsamında başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın sağlığını odak noktası belirleyerek üst düzey tedbirler alarak üretime devam ettik. Alüminyum folyo üretimimizin büyük kısmı gıda ambalaj sektöründe kullanılıyor ve ülkemizde üretilen gıda ambalajlarındaki alüminyum folyonun önemli bir kısmını da biz üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünün gıda tedarik zincirinde kritik öneme sahip olması nedeniyle, toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamasının tehlikeye düşmemesi açısından üretime ara vermedik. Bu süreci çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın sağlığını birinci planda tutarak yürüttük ve bu şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Aldığımız önlemler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sonucunda TSE tarafından yapılan denetlemeler sonucu verilen 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandık. Önümüzdeki süreçte de üst düzey tedbirleri alarak üretime ve ihracata devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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