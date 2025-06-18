Aslı Kalaç kimdir? Aslı Kalaç kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?
2025 FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak. A Milli takımımızdaki oyuncularımız ilgi odağı oldu. Peki, Aslı Kalaç kimdir? Aslı Kalaç kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?
2025 FIVB Milletler Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftasında mücadelesini sürdürecek. Peki, Aslı Kalaç kimdir? Aslı Kalaç kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?
ASLI KALAÇ KİMDİR?
Aslı Kalaç, 2022/2023 sezonunda Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu, Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonluğu ve AXA Sigorta Kupa Voley ikinciliği yaşadı.
Milli Takım
2023 Milletler Ligi Şampiyonu
2023 Avrupa Şampiyonu
Kariyeri
•Yeşilyurt (altyapı) (2006-09)
•TVF Spor Lisesi (altyapı) (2009-11)
•Yeşilyurt (2011-1)
•Galatasaray (2013-20)
•Türk Hava Yolları (2020-22)
•Fenerbahçe (2022-günümüz)