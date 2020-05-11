Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin mesajları ifşa olduktan sonra barışmak için gönderdiği çiçekleri kabul etmedi

Çapkınlık mesajları ifşa olduktan sonra Aslı Enver'in görüşmeyi kestiği Kerem Tunçeri'nin pes etmeye niyeti yok. Eski basketbolcu, dün 36 yaşına basan Enver'e çiçek gönderdi. Ancak güzel oyuncu, bu jesti iade etti.

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile oyuncu Aslı Enver'in birlikte olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. 41 yaşındaki eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile Aslı Enver'in bir ay önce ortak arkadaşlarının organize ettiği bir ev partisinde tanıştığı ve bu iletişimin aşka döndüğü belirtilmişti ancak Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin ilişkisi başlamadan bitmişti.

Dün 36 yaşına basan Enver, bir süredir görüştüğü eski basketbolcunun çapkınlık mesajları ifşa olunca Tunçeri'yle tüm bağını kopardı. Hatta iddialara göre Aslı Enver, eski basketbolcuyu telefonundan bile engelledi.

KEREM ÇİÇEK GÖNDERDİ AMA ASLI KABUL ETMEDİ

Ancak güzel oyuncunun kalbini kazanma konusunda ısrarlı olan Kerem Tunçeri bir türlü pes etmedi ve dün yaş günü olan Aslı Enver'e çiçek gönderdi. Dedikoduya göre güzel oyuncu, adeta "Aşka geçit yok" dercesine eski basketbolcunun yaptığı jesti reddedip kendisine gönderdiği çiçekleri kabul etmedi. Böylece Tunçeri'nin de tüm barışma umutları tükendi.