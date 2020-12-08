Aslanapa pazarı perşembe günü kurulacak
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Aslanapa pazarı perşembe günü kurulacak

08.12.2020 22:57 | Son Güncelleme: 08.12.2020 23:01
Aslanapa pazarı perşembe günü kurulacak

Kütahya'nın Aslanapa ilçesindeki pazarın, perşembe günü kurulacağı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesindeki pazarın, perşembe günü kurulacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ilçede Korona virüs tedbirleri kapsamında pazar günü kurulan pazarın ve hayvan pazarının kısıtlama süresince perşembe günü vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.

Gürel, "Vatandaşlarımızdan pazar yerinde toplumsal sağlığımızı korumada büyük önem arz eden maske ve mesafe kurallarına uymalarını istiyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Aslanapa pazarı perşembe günü kurulacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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