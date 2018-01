Aslanapa Belediyesi'nden 'Ölçü ve Tartı' Aletleri Uyarısı

Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar tarafından ticaret amacıyla kullanılan her türlü ölçü ve tartı aletlerinin ayar ve muayenelerinin yapılması için çağrıda bulunuldu.



Akar, "Her türlü ölçü ve tartı aletinin her iki yılda bir defa olmak üzere periyodik muayene ayar ve damgalarının yapılmasının kanunen gerektiği için vatandaşlarımız belirlenen son güne kadar Aslanapa Belediyesi Ölçü Ayar Memurluğuna gelerek cihazlarının ayarlarını yaptırabilir. Kanunen muayene ve damgaları yaptırılmayan ölçü ve tartı aletleri kaçak sayılacağından, vatandaşlarımızın cezai işleme düşmemesi için 28 Şubat 2018 mesai bitimine kadar, Ölçü Ayar Memurluğunda beyanname vererek ölçü ve tartı aletlerinin ayarlarını yaptırmaları gerekmektedir" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA