Aslan dibe vurdu! Kayserispor'la puanları paylaşan Galatasaray, 6 maçtır kazanamıyor

Domenec Torrent yönetiminde henüz galibiyeti bulunmayan Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor'la karşılaştı. Nef Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona ererken, sarı-kırmızılılar galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

MOHAMED 1 PUANI KURTARDI

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray mücadelenin ilk yarısında net gol pozisyonu üretemezken Kayserispor da sarı-kırmızılıların kalesinde tehlike yaratamadı. Sarı-kırmızılılar ikinci yarıya etkili başladı, peş peşe girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Galatasaray, 69. dakikada Miguel Cardoso'nun golüne engel olamadı. 85. dakikada Galatasaray'da Mostafa Mohamed bu gole cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

GALATASARAY'IN KÜME DÜŞME POTASIYLA ARASINDAKİ PUAN FARKI 4

Bu sonucun ardından Galatasaray 29 puanla 13. sırada kaldı. Sarı-kırmızılılar maç fazlasıyla düşme potasının 4 puan üzerinde yer alıyor.

Süper Lig'de güncel puan durumu

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