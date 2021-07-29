Aslan'dan beklenmedik bomba! Porto ile Chancel Mbemba için görüşmeler başladı

Galatasaray, Porto ile 26 yaşındaki Kongolu defans oyuncusu Chancel Mbemba için görüşmelere başladı. Portekiz ekibi ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcu için şartlar görüşülüyor. Sarı-Kırmızılılar'da artık Luyindama ve Ozornwafor'un yola devam etme ihtimali gözükmüyor.

Defansa takviye yapacak olan Galatasaray, ismi hiç gündemde olmayan bir isimle görüşmeye başladı. Bu futbolcu Porto'nun 26 yaşındaki stoperu Chancel Mbemba. 26 yaşındaki futbolcunun Portekiz ekibi ile bir yıl daha kontratı bulunuyor.

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Fanatik'in haberine göre Porto ile şartlar görüşülüyor. Piyasa değeri 16 milyon euro olan 26 yaşındaki futbolcunun son senesi olduğu için bu civarda bir bedelin ödenmesi söz konusu değil.

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Kariyerini Anderlecht'te parlatan Kongolu stoper, 2015'te 12 milyon euroya Newcastle'a gitti. 2018 yazında 4,7 milyon euroya Porto'ya transfer oldu.