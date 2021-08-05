Aslan bombayı sessiz patlattı! İngiliz devi Tottenham ile Tanganga'nın transferi için el sıkışıldı
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Aslan bombayı sessiz patlattı! İngiliz devi Tottenham ile Tanganga'nın transferi için el sıkışıldı

Aslan bombayı sessiz patlattı! İngiliz devi Tottenham ile Tanganga'nın transferi için el sıkışıldı
Haberler.com - Haberler | Spor

Sarı-Kırmızılılar, dün gece geç saatlerde Tottenham'lı yetkililerle Japhet Tanganga'nın 1 yıllık kiralanması için el sıkıştı. Tanganga ile 1 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. Tottenham altyapısından yetişen 22 yaşındaki stoper Tanganga, geçen sezon 26 resmi maçta görev yaptı.

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray, gizlice yürüttüğü Tanganga harekatından istediğini aldı. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; 22 yaşındaki stoperin 1 yıllığına kiralanması için İngiliz devi Tottenham ile el sıkışıldı.

1.2 MİLYON EURO MAAŞ

22 yaşındaki Tanganga'nın 1.2 milyon euro maaş alacağı iddia edildi. Satın alma opsiyonuyla ilgili bir madde olup olmadığı bilinmiyor.

Aslan bombayı sessiz patlattı! İngiliz devi Tottenham'dan ile Tanganga'nın transferi için el sıkışıldı

SAVUNMA JOKERİ

Jose Mourinho'nun pek sık şans verdiği 22 yaşındaki Tanganga, sağ bekte de oldukça başarılı. Kongo asıllı futbolcu, bir defans oyuncusuna göre oldukça süratli. İngiltere'nin tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi ancak Milli Takım'da süre alamadı.

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