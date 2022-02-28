ASKON Başkanı Aydın, 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

AYDIN (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 2021 yılındaki yüzde 11'lik büyümeye bakıldığında iç talebin katkısının 9,3 puan olurken 4,9 puanının ise net ihracattan geldiğini belirterek, "Ülkemize yönelik dışarıdan ciddi talepler gelmektedir. İleriye yönelik artı değerde büyümeye devam edecek ve bu alanda zirvede başı çeken ülke olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi.

2021 yılında sanayi tarafında kapasiteleri zorlayan bir Türkiye olduğunu kaydeden Aydın, salgın sonrası Türkiye'ye ciddi bir talep olduğunu kaydetti. Aydın. 2021 yılındaki yüzde 11'lik büyümeye bakıldığında iç talebin katkısının 9,3 puan olurken 4,9 puanının ise net ihracattan geldiğinin görüldüğünü belirterek, "Ülkemize yönelik dışarıdan ciddi talepler gelmektedir. İleriye yönelik artı değerde büyümeye devam edecek ve bu alanda zirvede başı çeken ülke olmayı sürdüreceğiz. İmalat sanayiinde talep artışı ile 40 milyon ton çelik üreten bir konuma geldik. Dünyada 7. Avrupa'da bu alanda birinci sıraya oturduk. Bunun gibi dengeli bir şekilde diğer sektörlerde de talep artışına bağlı olarak yükselişimizi sürdürüyoruz. Tarımda görülen yüzde 2'lik daralma, olumsuz iklim koşullarının da bir tesiri idi. Hamdolsun bu sene mevsim şartları güzel gitti. Tarımsal üretime yönelik alınan yeni destekler ve olumlu mevsimsel koşullarla birlikte buradaki daralmayı da pozitife çevireceğiz. Hakeza kamu harcamalarında belirli bir disipline gidilmesi de memnuniyet verici bir gelişme. Buradaki tasarrufun sürdürülebilir olması, mali açıdan ülkemize de katkılar sunacaktır." açıklamasında bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ortamının kısa vadede programların gözden geçirilmesine neden olacağını kaydeden Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Lakin ikili ticari yönde birbirimize bağımlı olduğumuz pek çok nokta var. Bu noktalar süreç ne kadar olumsuz olursa olsun bir şekilde kendi akışı içerisinde yürümeye devam edecektir. Ülkemiz ekonomisi büyümeye devam edecek, büyümede her yönü ile ivmemizi dengeli bir şekilde yukarı yönlü güçlendireceğiz. Potansiyelimizin ve güçlü yanlarımızın farkına varalım, yatırıma, üretime ve ihracata devam ederek büyümeye devam edelim."