Askeri yüzer havuz Altınova'da inşa edildi
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Askeri yüzer havuz Altınova'da inşa edildi

Yerli ve milli imkanlarla Yalova Altınova Tersane Bölgesinde Kurulu bulunan Hat-San Tersanesi'nde inşa edilen yüzer havuz, TSK'ya teslim edildi.

19.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:50
Askeri yüzer havuz Altınova'da inşa edildi

Yerli ve milli imkanlarla Tersane Bölgesinde Kurulu bulunan Hat-San Tersanesi'nde inşa edilen yüzer havuz, 'ya teslim edildi.


Türk silahlı Kuvvetleri'nin Yüzer Havuz Projesi, Altınova Hat-San Tersanesi'nde inşa edilip TSK'ya teslim edildi. Askeri Fabrika ve Tersane İşletmesi (ASFAT) ile HAT-SAN arasında imzalanan sözleşmeyle inşa edilen, Türk Loydu Klaslı askeri yüzer havuz tamamlandı. Türk Loydu tarafından klas sertifikası teslim edilen yüzer havuz; 175 metre boy, 42 metre genişliği ve 10 bin ton kaldırma kapasitesi ile daha önce Türkiye' de yapılmış en büyük yüzer havuzlardan bir tanesi olma özelliğine sahip. - YALOVA

Kaynak: İHA
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