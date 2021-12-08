Aşı karşıtlarından "süper sperm" projeli kripto para

Kimliklerini gizli tutan bir grup girişimci, Unvaxxed Sperm (Aşısız Sperm) adlı yeni bir kripto para birimi geliştirdi. Yaklaşık bir hafta önce piyasaya sürülen Unvaxxed Sperm, Perşembe ve Cuma günü ciddi bir çıkış yakaladı.

POLİTİK BİR HAREKETE DÖNÜŞEBİLİR

Geliştiriciler hayata geçirmeye hazırlandıkları sıra dışı projeleriyle kripto para piyasasında politik bir hareket başlatabileceklerini iddia ediyor.

Aşı karşıtı olup olmadıkları sorulduğunda net bir cevap vermeyen Unvaxxed Sperm'in geliştiricileri, amaçlarının kripto para piyasasında viral hale gelerek pek çok kişiyi aşı karşıtı topluluklarına kazanmak olduğunu belirtiyor. Unvaxxed Sperm adlı kripto paranın popülerleşmesiyle milyonlarca insanın COVID-19 aşılarının arkasındaki "gerçeği" göreceğini ve topluluğu araştırmaya başlayınca çabucak ikna olacaklarını düşünüyor.

AŞILANMAMIŞ SPERM DEPOSU

Ekip ayrıca aşılanmamış spermlerin dondurularak muhafaza edileceği bir deponun oluşturulacağı "Süper Sperm Projesi" geliştiriyor. Proje kapsamında girişimciler, 2022'nin sonlarına doğru hayat geçirmeyi planladıkları Nuh'un Gemisi Operasyonu'yla "insan ırkının devamlılığı" için gerekli olduğunu iddia ettikleri aşılanmamış sperm ve yumurtaları dondurarak muhafaza edecek.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin adına gönderme olarak "Fauci" takma adını kullanan bir geliştirici, projenin geliştirilmesinde yaklaşık yedi kripto para uzmanının yer aldığını ancak kimliklerinin gizli kalmasını tercih ettiklerini belirtti. Fauci, proje çalışmaları hala devam ettiği için konu hakkında daha fazla bilgi veremeyeceğini ifade etti.

??Şu ana kadar hiç #kriptopara satın aldınız mı? — Haberler (@Haberler) December 4, 2021

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