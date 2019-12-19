: Asgari ücretin düğümü son toplantıda çözülecek

19.12.2019 08:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:49

Asgari ücrette Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2 bin 331 TL'lik gıda harcama rakamını paylaşmasının ardından gözler son toplantıya çevrildi. Aralık ayının son haftası yapılacak dördüncü toplantıda, 2020 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını önceki gün yaptı. Toplantıda TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını paylaştı. Buna göre bir işçinin aylık gıda harcama tutarı ağır statüdeki işlerde 2.331 lira, orta statüdeki işlerde 2.086 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde 1.940 lira 70 kuruş olarak hesaplandı.

HAK-İŞ, DİSK VE TÜRK-İŞ 2.578 LİRADA ISRARCI

Açıklanan rakam Türk-İş'in beklentilerinin altında kaldı. TÜİK'in açıkladığı rakam, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5,31 artışı ifade etti. Bu oran, yine TÜİK tarafından kasım için açıklanan gıda harcamalarındaki 12 aylık ortalama artışın 15 puan altında kaldı. Hak - İş ve DİSK ile ortak hareket eden Türk - İş, kendi belirlediği 2.578 lirada ısrarcı olacak.

İşverenleri temsil eden TİSK ise sadece gıda harcamasından yola çıkılarak belirlenmesinin doğru olmadığını, TÜİK'in önerisini fazla bulduğunu işaret etti.

Türk-İş, asgari ücret görüşmelerinin önceki toplantılarında, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlediği 2 bin 578 liranın altındaki rakamı müzakere etmeme kararı aldı.

İşverenlere verilen asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip devam etmesini isteyen TİSK ise yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmamasını, yüzde 5 olan SGK İşveren Desteği'nin yüzde 6'ya yükseltilmesini, bunun toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep ediyor.

OY ÇOKLUĞUYLA BELİRLENECEK

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

ASGARİ ÜCRET ŞUAN 2020 TL

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Asgari ücrette son sözü devlet söylemiş oluyor. Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2.558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2.020 lira 90 kuruş.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3.006 lira 12 kuruş. Aralık ayının son haftasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılacak dördüncü toplantıda, 2020'de uygulanacak asgari ücret belirlenecek.

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