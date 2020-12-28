Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu
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Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu

28.12.2020 11:56 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:21

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında asgari ücreti 2 bin 825 TL olarak açıkladı. Asgari ücret tutarının netleşmesinin ardından çalışanın merak ettiği asgari geçim indirim tutarları da belli oldu.

2021'de geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Asgari geçim indirim (AGİ) ise bir çalışanın evli, bekar veya çocuklu olmasına göre değişkenlik gösteriyor.

Buna göre yapılan yeni zamla birlikte 2021 yılının AGİ tutarları şöyle:

  • Bekar: 268,162 TL
  • Evli eşi çalışmayan: 321,97 TL
  • Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 362,22 TL
  • Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 402,47 TL
  • Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu: 456,12 TL
  • Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu: 456,12 TL
  • Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu: 456,12 TL
  • Evli eşi çalışan: 268,162 TL
  • Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 308,55 TL
  • Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 348,80
  • Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 402,47 TL
  • Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 429,30 TL
  • Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 456,12 TL

AGİ NEDİR?

AGİ'nin açılımı, asgari geçim indirimidir. İşçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Kişinin medeni durumu ve sahip olduğu çocuk sayısına göre miktar farklılık gösterir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır. AGİ'yi işveren vermez. Tüm AGİ ödeneklerini devlet yapar. Ancak işverenin vergisinden düşürülür.

Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu
Haber Yorumları (9)
KSL: agi dahil 2825 tl dır muhtemelen. . .
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HKO: yine kepçeyle alıp kaşıkla verdiniz bravo
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YORUMSUZ: EŞİ ÇALIŞAN İLE EŞİ ÇALIŞMAYAN ARASINDAKİ 25 LİRA
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