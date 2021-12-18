ASELSAN, "Katar iddialarına" ilişkin hukuki süreç başlattı

Bazı medya kuruluşlarında ASELSAN'ın Katar'a satıldığına ilişkin haberler yer almıştı. Söz konusu iddialar hakkında bir açıklama yapan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

"YÜZDE 100 ASELSAN'A AİT"

ASELSAN QATAR'lı oldu" başlıklı haberler in başlığının aldatıcı ve gerçeği yansıtmadığını belirten Görgün, "Sözü geçen ASELSAN QSTP-B adlı Katar'daki şubemiz yüzde 100 ASELSAN'a ait olup 19 Ocak 2021'de Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir." dedi.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

Söz konusu haberler in milli değerlerimizi yıprattığını da vurgulayan Görgün, "ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynakgöstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki süreçlerimiz başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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