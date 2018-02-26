Aselsan'dan İkincil Halka Arz Açıklaması
ASELSAN, ikincil halka arzla ilgili, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ, Yapı Kredi Menkul Değerler AŞ ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ'den oluşan konsorsiyumun bugün yetkilendirildiğini açıkladı.
ASELSAN, ikincil halka arzla ilgili, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ, Yapı Kredi Menkul Değerler AŞ ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ'den oluşan konsorsiyumun bugün yetkilendirildiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com