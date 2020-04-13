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Aselsan, Ekonomi

Aselsan'dan "Gücümüz Bir" platformu

Aselsan, tedarikçileri ile arasındaki bağı güçlendirmek, millileştirme çalışmalarının etkinliğini artırarak dışa bağımlılığı daha da azaltmak için "Gücümüz Bir" platformunu oluşturdu.

13.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:30
Aselsan'dan

Aselsan, tedarikçileri ile arasındaki bağı güçlendirmek, millileştirme çalışmalarının etkinliğini artırarak dışa bağımlılığı daha da azaltmak için "Gücümüz Bir" platformunu oluşturdu.

Dünyanın en büyük savunma sanayi firmaları listesinde 52. sırada yer alan ve listedeki yükselişini her geçen yıl sürdüren Aselsan, güçlü finansal performansı, geniş ürün yelpazesi, teknolojideki liderliği, yetkin insan kıymeti, sürdürülebilir büyüme vizyonu ile topluma ve çevreye olan duyarlılığı ile Türk milletinden güç ve ilham alıyor. Savunmada dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Aselsan ve tedarikçileri, savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 65'lere ulaşmasına büyük katkı sağladı. Aselsan, tedarikçileri ile arasındaki bağı güçlendirmek, millileştirme çalışmalarının etkinliğini artırarak dışa bağımlılığı daha da azaltmak, ortak sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştirmek, sektöre özel rapor ve değerlendirmeleri paylaşmak ve iş birliğini entegre bir çatı altında yürütmek amacıyla kapsamı bakımından dünyada ilk olacak "Gücümüz Bir" platformunu oluşturdu. Bir web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla hizmet verecek olan "Gücümüz Bir" platformu sayesinde tedarikçilerin küresel, yerel ve Aselsan'la ilgili gelişmeler ve yenilikler hakkında bilgilendirilmesi, millileştirme çalışmalarına katkılarının artırılması, Aselsan alan uzmanları tarafından verilecek eğitimler ile tedarikçilerin yetkinliklerine ve gelişimlerine katkıda bulunulması, ihtiyaçları olan insan kaynağına ulaşmaları konusunda destek sağlanması hedefleniyor. Birlik ve beraberliğin öneminin arttığı bu dönemde Aselsan ile tedarikçiler arasındaki iş birliğini artıracak olan "Gücümüz Bir" platformuna erişmek ve bilgi almak isteyenler, "www.gucumuzbir.com" adresinden gerekli bilgiye ulaşabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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