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Asamoah Gyan, Kayserispor, Spor

Asamoah Gyan koronavirüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu

2017-2019 yılları arasında Kayserispor'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Asamoah Gyan, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınından korunmak için geleneksel yöntemlere başvurduğu görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

09.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:56
Asamoah Gyan koronavirüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu

2017-2019 yılları arasında Kayserispor'da forma giyen ve son olarak Hindistan'ın NorthEast United takımına transfer olan 34 yaşındaki Ganalı santrfor Asamoah Gyan, binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınından korunmak için ilginç bir yöntem denedi.

KOVAYA BİTKİLER KOYUP ÜZERİNE KAPANDI

Evin salonunda mavi bir kova içine yeşil bitkiler koyan dünyaca ünlü futbolcu, sırtına aldığı battaniye ile kovanın üzerine kapandı. Bir süre bekledikten sonra ter içinde kovanın üzerinden kalkan Gyan görüntüleri sosyal medya hesabından, "Koronavirüs gerçek ve tehlikelidir. Evde kalın ve Dünya Sağlık Örgütü ile otoritelerin protokollerini takip edin. Pozitif olun, sakin olun, korkmayın, bağışıklık sisteminizi artırın ve hijyen uygulayın. Geleneksel babalarımızın bıraktığı şeye başvurun bizim için" notu ile paylaştı.

Gyan'ın 28 Mart tarihinde paylaştığı görüntü 20 bin kişi tarafından izlendi.

2017-2019 yılları arasında sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'de 26 maça çıkan Gyan, 5 kez fileleri havalandırırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 8 maça çıktı ve 4 gol atarak 3 asist yaptı.

Kaynak: İHA

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