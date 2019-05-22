Asamoah Gyan Kayserispor'a Haciz Gönderdi!
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan (33), 130 bin Euroluk alacağının ödenmediğini ileri sürerek kulübe haciz gönderdi. Kulüp avukatlarının araya girmesiyle sarı-kırmızılı takıma, ödemeyi yapması için süre verildi.
2017-2018 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer olan Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, bu sezon 13 lig, 3 Türkiye Kupası'nda forma giyip, 3 gol attı. Sarı-kırmızılı kulüp Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdüğü sırada Ganalı oyuncu Gyan'ın başlattığı hacizle şoka uğradı.
150 BİN EURO ALACAĞI İÇİN HACİZ BAŞLATTI
Gyan'ın 150 bin euroluk alacağının olduğu öğrenilirken, bu ödeme yapılmayınca futbolcunun avukatları aracılığıyla haciz işlemini başlattığı öğrenildi. Kulüp avukatları tesislere gelen Gyan'ın avukatları ile yaptığı görüşmeler sonrası süre istedi. Süre talebini kabul eden avukatlar, Gyan'a kısa sürede yapılacağı belirtilen ödemeyi bekleyecek.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
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GEYSERİDEN BASDİRMA SUCUK GÖNDERSEK OLMAZMİ AÇLAR ZAVALLİLAR GARİNLARİNİ DOYURURLAR ZAVALLİLARCevap Yaz 1 Yayından KaldırSUCUKLU ADAM: adamda sucuk vardır o sana getirsin istersen sen hayatinda 170000 euro yu bi arada gördünmü asıl aç sensin2 Yayından Kaldır