Asaf Savaş Akat İktisat Ödül Töreni'ni

İstanbul Bilgi Üniversitesi ile İktisat ve Toplum Dergisi iş birliğiyle düzenlenen "Asaf Savaş Akat Ödülü ve Konferansı" santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, "İktisat Ödülü"nü Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat'ın elinden aldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İktisat ve Toplum Dergisi iş birliğiyle düzenlediği "Asaf Savaş Akat Ödül Töreni ve Konferansı"na ev sahipliği yaptı. İktisat alanındaki çalışmalara özendirmek ve iktisadi yazıların artmasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, herhangi bir basılı medya ortamında Ocak 2017-Aralık 2018 tarihleri arasında yayımlanmış olan makaleler değerlendirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını İktisat ve Toplum Dergisi Editörü Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak yaptı. Prof. Dr. Çolak iktisat biliminin erozyona uğradığını belirterek, "Hem dergiolarak hem de bu ödülü hayata geçirenler olarak amacımız tüm iktisatçılara moral kaynağı olmak" dedi.

40'tan fazla başvuru yapıldı

Açılış konuşmasının ardından sözü BİLGİ Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat aldı. İktisat alanında en büyük sorunun Türkiye'nin kendine ait bir ekolü olmaması olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Akat, "Bu ödülü hayata geçirerek iktisat alanındaki eksikliklere dikkat çekmek istedik. 40'tan fazla akademisyenin başvurması umut verici. İlk kez verilen ödülün Prof. Dr. Ufuk Akçiğit gibi bir yandan dünya çapında yükselirken bir yandan da kazandığı ödülü kendi ilkokuluna bağışlayacak kadar alçakgönüllü kalabilen bir iktisatçıya gitmesi bizler için mutluluk verici" dedi.

Asaf Savaş Akat'ın iktisat alanında büyük bir yol gösterici olduğunu belirten Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, şu ifadeleri kullandı; "Geleceğimle ilgili kararlar vermeye çalıştığım bir dönemde Asaf Savaş Akat'ın televizyondaki konuşmalarına rastladım ve bu benim iktisata bakış açımı kökünden değiştirdi. İktisatçılar olarak bizler Türkiye'de neyin ucundan tutabiliriz düşüncesiyle çalışıyoruz. Bu alanda yürütülen çalışmalara dikkat çekmek amacıyla verilen bu ödülü almaktan büyük gurur duyuyorum."

Konuşması kapsamında kendisine ödül getiren "İtalyan Ekonomisi'ndeki Siyasi Bağlantılar, İnovasyon ve Şirket Dinamikleri" makalesine dair bir konferans da veren Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, "İktisat Ödülünü" Prof. Dr. Asaf Savaş Akat'ın elinden teslim aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA