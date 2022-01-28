Artvin'de desteklenen yerel ırk koyunlar kuzulamaya başladı

Artvin'de küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve desteklemek için başlatılan proje kapsamında Artvin'in eski yerel ırkı olan, 'Bijik' cinsi koyunlar kuzulamaya başladı.

Artvin'de küçükbaş hayvancılığı geliştirmek amaçlı Artvin Belediyesi envanterine kazandırılan, kentin eski yerel ırkı olan Bijik koyunlarını ve et kalitesi olarak dünyada ilk sırada yer alan, yetişkin canlı ağırlığı 150 kg olan İngiliz ırkı Suffolk koyunlarının destekleme projesi devam ediyor.

Merkeze bağlı Vezirköy köyünde Artvin Belediyesi tarafından bakımları yapılan, küçükbaş hayvanlar kuzulamaya başladı. Bijik ve Suffolk ırkının durumları hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin'in en eski ırkı olan bijik koyunlarını koruma altına alarak çoğaltmak ve bölgedeki küçükbaş hayvancılığına katkı sağlayarak işsizliği azaltmak için böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Elçin "Coğrafi işaret alacağımız Artvin döneri de, yerel ırkımız olan Bijik ve Hemşin koyunlarının etlerinden yapılacaktır. Başka hayvan etlerinden yapılan dönerin 'Artvin Döneri' diye satılmaması için coğrafi işaret başvurusun da bulunduk. Bijik koyunlarının ırkı Artvin'de hemen hemen bitmiş durumdaydı. Çünkü ağırlıkları nedeniyle çok ekonomik değillerdi. Yusufeli bölgesinde bulduğumuz 41 adet bijik koyununu satın aldık, şuanda yavrularıyla beraber 54 tane bijik koyunumuz var. Küçükbaş hayvancılığı konusundaki araştırmalarımız sonucunda canlı ağırlığı 150 kg gelen İngiliz ırkı suffolk koyunlarını tespit ettik ve 10 adet satın aldık. Suffolk koyunlarının Artvin'e uyum sağlama süreçlerini test ediyoruz. Şuanda suffolk koyunlar yavrularıyla beraber 17 adet var. Artvin Coğrafyasına uyum sağlarlarsa halkımıza dağıtacağız. Bijik koyunlarımızla ilgili sıkıntımızı yok onları halkımıza dağıtabileceğimiz kadar çoğalttık. Küçükbaş hayvanlarımızı ihtiyaç sahibi olan bu işi ben yapabilirim diyen köydeki vatandaşlarımıza, ücretsiz dağıtacağız. Küçükbaş hayvanı verdiğimiz vatandaşımız, ilk sene doğan yavruların yarısını belediyemize verecek. Sonraki yıllarda herhangi bir kısıtlama olmadan doğan bütün koyunlar kendisinin olacak bunun için ücret ödemeyecek. Aldığımız yavruları da tekrar büyüterek ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN