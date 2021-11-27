Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası sürüyor

SAMSUN (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonunun Samsun'da düzenlediği Türkiye Şampiyonası'na acemi seviyesi (basic novice) yarışmalarıyla devam edildi.

İlkadım Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, Türkiye'de artistik buz pateninde en iyi 67 kadın ve erkek sporcu katılıyor.

Şampiyonanın ikinci günündeki acemi seviyesi yarışmasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan erkeklerde Batu Tasasız, kadınlarda ise Derya Taygan birincilik elde etti.

Sporculara madalyalarını Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu Davut Numanoğlu takdim etti.

Başkan Gökhan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'daki şampiyonaya 16 kulüpten sporcuların katıldığını söyledi.

Organizasyonun bu branşta Türkiye'nin en önemli yarışması olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Burada dereceye giren sporcularımız ülkemizi yurt dışında temsil edecek. Türkiye olarak buz pateninde Avrupa ve dünya puanlarımız var. Avrupa Şampiyonası'nda kadın ve erkelerde, Dünya Şampiyonası'nda ise erkeklerde ülkemizi temsil edeceğiz. 2022 yılı bizim olimpiyat sezonumuz. Olimpiyat kota yarışmaları 'short track'te (kısa kulvar sürat pateni) devam ediyor. Ülkemizi inşallah olimpiyatlarda buz pateninde hem 'short track' hem de 'figure skating lifts' (artistik buz pateni) branşında temsil edeceğiz. İnşallah 'short track'te 2, 'figure skating lift'te bir sporcumuz olimpiyatlara katılacak." ifadelerini kullandı.

Özdemir, federasyon olarak ilk hedeflerinin olimpiyatlara katılmak olduğunu belirterek, "Bir sonraki olimpiyatlar ve dünya şampiyonaları için madalya hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.