Arteta: ''Xhaka çizgiyi aştı''

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, 1-0'lık Burnley mağlubiyetinin ardından Granit Xhaka'ya sitem etti. Maçta gördüğü kırmızı kartın 'kabul edilemez' olduğunu söyleyen Arteta, maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, 1-0'lık Burnley mağlubiyetinin ardından Granit Xhaka'ya sitem etti. Maçta gördüğü kırmızı kartın 'kabul edilemez' olduğunu söyleyen Arteta, maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Dugout