Arteta: ''Xhaka çizgiyi aştı''
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Arteta: ''Xhaka çizgiyi aştı''

14.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:16

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, 1-0'lık Burnley mağlubiyetinin ardından Granit Xhaka'ya sitem etti. Maçta gördüğü kırmızı kartın 'kabul edilemez' olduğunu söyleyen Arteta, maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, 1-0'lık Burnley mağlubiyetinin ardından Granit Xhaka'ya sitem etti. Maçta gördüğü kırmızı kartın 'kabul edilemez' olduğunu söyleyen Arteta, maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Arteta: ''Xhaka çizgiyi aştı''

Kaynak: Dugout

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