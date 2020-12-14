Arteta: ''Xhaka çizgiyi aştı''
14.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:16
Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, 1-0'lık Burnley mağlubiyetinin ardından Granit Xhaka'ya sitem etti. Maçta gördüğü kırmızı kartın 'kabul edilemez' olduğunu söyleyen Arteta, maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, 1-0'lık Burnley mağlubiyetinin ardından Granit Xhaka'ya sitem etti. Maçta gördüğü kırmızı kartın 'kabul edilemez' olduğunu söyleyen Arteta, maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: Dugout