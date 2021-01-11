Arteta'dan Mesut Özil transferi için kafa karıştıran açıklama: Henüz bir gelişme yok
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Arteta'dan Mesut Özil transferi için kafa karıştıran açıklama: Henüz bir gelişme yok

11.01.2021 14:06 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:40

Fenerbahçe'ye transferi için geri sayıma geçilen Mesut Özil'in son durumu ile ilgili olarak Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'dan kafaları karıştıran bir açıklama geldi. 38 yaşındaki teknik adam basın toplantısında "Yeni bir gelişme yok. Mesut Özil ve Arsenal adına en doğru çözümü bulmak adına görüşmelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye transferi büyük bir merak konusu olan Mesut Özil için Arsenal tarafından bir açıklama daha geldi. Basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Mikel Arteta, son durumu değerlendirdi.

Arsenal menajeri, henüz biten bir gelişme olmadığını yineleyerek, "Henüz bir sonuç yok. Arsenal ve Mesut Özil için en iyi çözüm bulmaya çalışıyoruz. Henüz bir gelişme yok" dedi.

"TARAFTARLA KONUŞMAK İSTEMESİ ŞAŞIRTICI DEĞİL"

Özil'in taraftarların Twitter üzerinden sorularını yanıtlayacak olmasına değinen Arteta, "Twitter kullanmıyorum. Böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Olabilir, taraftarlarla iletişimini devam ettirmek, son bilgileri paylaşmak, yakın gelecek ve uzun vadeli konularla ilgili konuşmak istiyor olabilir. Şaşırtıcı bir durum değil" diye konuştu.

"TEPKİLERİ ANLAYABİLİYORUM"

Yıldız oyuncunun kadro dışı olmasıyla gelen tepkileri bir kez daha değerlendiren Mikel Arteta, "Dediğim gibi Twitter kullanmıyorum. Yazılan mesajları ve tepkileri bilmiyorum. Ancak biz bir karar aldık. Bir oyuncu için kadroda olmamak zor. Tepkileri anlayabiliyorum. Zaten ben ve ekibimiz bu kararı alırken sonuçlarını biliyordum" ifadelerini kullandı.

Arteta'dan Mesut Özil transferi için kafa karıştıran açıklama: Henüz bir gelişme yok
Haber Yorumları (6)
FATİH: istermisiniz bu mesut transferide denizli faciası gibi olsun :)))))))))))))
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MURAT: Ronaldo yu Ronaldo yapan adamdır Mesut Özil. Real Madrid de Mesut sayesinde tutundu Ronaldo. Mesut un sayesinde kendini geliştirdi ve takımda kaldı.
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MURAT: AAHAHAHHAH
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 15:12:08. #1.15#
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