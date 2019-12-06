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Artem Kravets ilk golünü attı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets, bu sezon ilk golünü attı.

06.12.2019 08:52 | Son Güncelleme: 06.12.2019 08:57
Artem Kravets ilk golünü attı

'un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets, bu sezon ilk golünü attı.


İstikbal Mobilya Kayserispor'da Artem Kravets gol Sevinç'i yaşadı. Bu sezon ilk resmi maçına Beşiktaş karşısında çıkan Artem Kravets ilk golünü ise maçında kaydetti.


Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında Manisa Futbol Kulübü karşısına sahaya kaptan olarak çıkan ve 90 dakika sahada kalan Artem Kravets 51.dakikada Ziya Alkurt'un asistinde ilk golünü atmanın sevincini yaşadı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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