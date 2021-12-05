Arslantepe 3 Bant Bilardo Şampiyonası yapıldı

Battalgazi Belediyesi ile Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Arslantepe 3 Bant Bilardo Şampiyonası final müsabakasıyla sona erdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, katılımın ücretsiz olduğu ve 82 bilardo severin katıldığı şampiyona, birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne oldu.

Yarışmada Erkan Aktı birinci, Ömer Faruk Geneş ikinci, Yalçın Geneş üçüncü ve Celal Atabey dördüncü oldu.

Dereceye giren sporculara para ödülleri ve kupaları verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi'de sportif etkinliklerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.

AA / Yeter Erdine - Spor Haberleri

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