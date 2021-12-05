Arslantepe 3 Bant Bilardo Şampiyonası yapıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arslantepe 3 Bant Bilardo Şampiyonası yapıldı

AA / Yeter Erdine - Haberler | Spor
Arslantepe 3 Bant Bilardo Şampiyonası yapıldı

Battalgazi Belediyesi ile Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Arslantepe 3 Bant Bilardo Şampiyonası final müsabakasıyla sona erdi.

Battalgazi Belediyesi ile Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Arslantepe 3 Bant Bilardo Şampiyonası final müsabakasıyla sona erdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, katılımın ücretsiz olduğu ve 82 bilardo severin katıldığı şampiyona, birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne oldu.

Yarışmada Erkan Aktı birinci, Ömer Faruk Geneş ikinci, Yalçın Geneş üçüncü ve Celal Atabey dördüncü oldu.

Dereceye giren sporculara para ödülleri ve kupaları verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi'de sportif etkinliklerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Efsane geri döndü! Semih Saygıner, 17 yıl sonra dünya şampiyonu oldu

Efsane geri döndü! Semih Saygıner, 17 yıl sonra dünya şampiyonu oldu

AA / Yeter Erdine - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title