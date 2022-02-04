Arslan: "Yerel marketlerimiz zincir marketlerle yarışmakta zorlanıyor" - Haberler Ekonomi
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Arslan: "Yerel marketlerimiz zincir marketlerle yarışmakta zorlanıyor"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Arslan:

Fatsa Gıda Maddeleri ve Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Fatih Arslan, yerel marketlerin zincir marketlerle yarışmakta zorlandığını söyledi.

FATSA, ORDU (İHA) - Fatsa Gıda Maddeleri ve Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Fatih Arslan, yerel marketlerin zincir marketlerle yarışmakta zorlandığını söyledi.

Yerel marketlerin büyük marketlerle yarışmakta zorlandığını belirten Arslan, "Esnaf kardeşlerimizle bir araya gelip toptancılığını yaparak, tüm esnafımızı bu sayede ayakta tutmamız gerekiyor. Gereken desteği alırsak yeni dönemde bu projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bizler esnaflarımızın yanında olduk ve her zaman da olmaya devam edeceğiz" dedi.

Fatih Arslan, pandemi süreci sonrasında esnaflar ile birlikte hareket ettiklerini, istek ve sorunlarını dinlediklerini, sıkıntılarını en aza indirmek için çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Fatih Arslan, Esnaf Odası, Fatsa, Esnaf, Ekonomi, Haber

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