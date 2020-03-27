Arşiv -Yusuf Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı! - Yusuf Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

- Yusuf Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

İSTANBUL - Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızıl kulübün başkan yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve tedavisine başlandığını duyurdu. Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: İHA